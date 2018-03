Wiesbaden (ots) - Die Großhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Jahr 2017 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 3,0 % sowie nominal (also nicht preisbereinigt) 5,7 % mehr um als im Jahr 2016. Im vierten Quartal 2017 stieg der Umsatz real um 2,1 % und nominal um 4,2 % gegenüber dem vierten Quartal 2016.



Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen (Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Industrieproduktion und den Export ist, lag der Umsatz im vierten Quartal 2017 real um 1,7 % und nominal um 4,9 % höher als im Vorjahresquartal.



Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) setzte real 2,0 % und nominal 3,3 % mehr um als im vierten Quartal 2016.



Im Monat Dezember 2017 lagen die Großhandelsumsätze real um 1,0 % unter und nominal um 0,2 % über den Werten des entsprechenden Vorjahresmonats.



Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) fiel der Umsatz im Dezember 2017 real 2,0 % und nominal 2,3 % niedriger aus als im Vormonat.



