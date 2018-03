Die meisten Mittzwanziger steckten bereits vor ihrem 30. Geburtstag in einer Lebenskrise, zeigt eine Studie. Auslöser ist der Start ins Berufsleben.

Mitte 20: Das ist das Alter, in dem heutzutage viele junge Menschen ihr Studium abschließen und in das Berufsleben starten, auf das sie so viele Jahre hingearbeitet haben. Doch anstatt den neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen zu genießen, befinden sich viele Mittzwanziger in einer Lebenskrise, wie eine Studie des Berufsportals Linkedin zeigt.

Ende Januar dieses Jahres befragte das Marktforschungsinstitut Censuswide im Auftrag des Netzwerkes mehr als 1000 Berufstätige zwischen 25 und 33 Jahren, ob sie bereits eine Quarter-Life-Krise, also eine starke Verunsicherung vor dem Start ins Berufsleben, durchlebt haben. Das Ergebnis: 67 Prozent der Befragten gaben an, vor ihrem 30. Geburtstag bereits daran gelitten zu haben.

Schuld an der Lebenskrise ist laut Studie in den meisten Fällen der Weg ins Berufsleben. Vier von zehn Studienteilnehmern (39 Prozent) ...

