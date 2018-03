Wien - US-Präsident Donald Trump kündigte gestern die rasche Einführung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25% bzw. 10% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Betroffen seien sämtliche Einfuhren, eine Unterscheidung nach Herkunftsland werde es nicht geben. Die Entscheidung verstoße gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). China und die EU hätten umgehend Gegenmaßnahmen angekündigt. Die EU fürchte nicht nur um die eigenen Ausfuhren in die USA, sondern auch, nun mit Stahl aus China, Brasilien und Japan überflutet zu werden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe gesagt, man werde in den nächsten Tagen Vorschläge unterbreiten, wie man im Einklang mit den WTO-Regeln "zurückschlagen könne". In den USA dürfte die gestrige Entscheidung zu einem kräftigen Preisanstieg für Stahl- und Aluminiumprodukte führen, denn zahlreiche betroffene Produkte würden von US-Unternehmen gar nicht angeboten. Harsche Kritik sei vom Präsidenten der New York FED, William Dudley, gekommen. Er habe vor einem Handelskrieg gewarnt und gesagt, protektionistische Maßnahmen würden keine Arbeitsplätze schaffen, sondern das Gegenteil wäre der Fall. Zudem würden sich Einfuhrzölle mittel- und langfristig in einem stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise niederschlagen.

