Wien - Nach der Hinaufstufung des Ratings für Russland am 23. Februar, stufte S&P die Ratings von neun Unternehmen herauf und bestätigte drei weitere, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Rohstoffsektor seien die Ratings von Gazprom und Gazprom Neft um ein Notch auf BBB-, bei stabilem Ausblick, angehoben worden. Das Rating von Rosneft (BB+) sei mit positivem Ausblick bestätigt worden. Im Infrastruktursektor seien die Ratings von Transneft, Rosseti, Federal Grid Co. of the Unified Energy System, Russian Railways (inkl. Federal Passenger Co.), Atomic Energy Power sowie RusHydro jeweils um ein Notch auf BBB- hinaufgestuft worden (stabiler Ausblick). Zusätzlich seien die Ratings für Mosenergo (BB+) und TGC-1 (BB+) mit positivem Ausblick bestätigt worden. (News vom 01.03.2018) (02.03.2018/alc/n/a)

