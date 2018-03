Frankfurt - Einige Marktteilnehmer spekulierten im Verlauf der Woche auf vier Zinsschritte der US-Notenbank in diesem Jahr, so die Analysten der Helaba.Die FED habe seit Monaten drei Zinserhöhungen signalisiert und bereits in diesem Monat werde der erste Schritt erwartet. Die Geldmarktfuture würden dies bereits seit längerem mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% eskomptieren und dieses erscheine vor dem Hintergrund der Datenveröffentlichungen und Wortmeldungen von FED-Vertretern realistisch. So habe der neue FED-Chef Jerome Powell bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress betont, dass die konjunkturellen Perspektiven freundlich und graduelle Zinserhöhungen angemessen seien.

