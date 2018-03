Die Aktie von Maricann Group musste in den letzten Tagen enorm Federn lassen. Zeitweise stürzte der Titel um knapp 30 Prozent ab. Eine echte Verbesserung ist dabei nicht in Sicht. Große Sorgen bereitet den Anlegern die Finanzierung des Unternehmens. Eigentlich sollten weitere 70 Millionen US-Dollar in das Unternehmen fließen. Nach dem Rücktritt aufgrund von Untersuchungen im Insider-Handel gegen führendes Personal von Maricann teilten die daran beteiligten Parteien aber mit, dass sie zu einer ... (Robert Sasse)

