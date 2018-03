Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify geht in New York an die Börse und hat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Es ist einer der größten Tech-Börsengänge der letzten Jahre. Details über etwa den Zeitplan sind nicht bekannt. Ein Termin Ende März scheint möglich. Spotify hat über 70 Millionen zahlenden Abonnenten. Analysten schätzen den Börsenwert auf rund 20 Milliarden Dollar. Spotify ist die Nummer eins im Geschäft mit Musik-Streaming, bei dem die Songs direkt aus dem Netz abgespielt werden. Auch Ges. ...

