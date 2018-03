HNA ist hochverschuldet. Nun verkauft der Konzern weitere Beteiligungen, um einen Liquiditätsengpass zu vermeiden.

Der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA will sich von seiner Beteiligung an dem US-Unternehmen Park Hotels & Resorts trennen. Die Hotelkette erklärte am Freitag in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden, HNA wolle sein Anteilspaket von 25 Prozent teilweise oder ganz abstoßen. Dies könne über einen oder mehrere Börsengänge vollzogen werden. ...

