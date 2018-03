Die Kassen der Londoner Börse LSE sind prall gefüllt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 47 Prozent.

Die Abwicklung von Derivate-Geschäften und zahlreiche Börsengänge lassen die Kassen der Londoner Börse LSE klingeln. Der Betriebsgewinn schoss 2017 um 47 Prozent auf 626 Millionen Pfund (703 Millionen Euro) in die Höhe, wie die London Stock Exchange am Freitag mitteilte. Die Erträge legten um 18 Prozent auf 1,96 Milliarden Pfund (2,2 Milliarden Euro) zu. Insbesondere das Geschäft der Clearing-Tochte LCH florierte. Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens machen sich Konkurrenten wie die Deutsche Börse jedoch Hoffnungen, einen bedeutenden Teil des Geschäfts mit der Abrechnung und Abwicklung von Handelsgeschäften an sich zu ziehen.

Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...