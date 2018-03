Mit Importzöllen will US-Präsident Donald Trump die heimische Industrie schützen. Internationale Konzerne reagieren mit demonstrativer Gelassenheit.

Der japanische Autohersteller Toyota gibt sich sonst sehr zurückhaltend, wenn es um Politik geht. Doch US-Präsident Donald Trump zwingt die sonst höflichen Japaner öffentlich Stellung zu beziehen. Die Entscheidung werde die Autobauer, die Autozulieferbranche und die Verbraucher benachteiligen, teilte Toyota am Freitag mit. Die Autopreise in den USA würden voraussichtlich steigen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, auf Stahl einen Zoll von 25 Prozent und auf Aluminium von zehn Prozent zu erheben. Damit will er die heimische Wirtschaft vor günstigen Importen aus Asien schützen. Zwar machen chinesische Einfuhren nur zwei Prozent der US-Stahlimporte aus, aber die massive Überproduktion in China hat zum Einbruch der Weltmarktpreise geführt.

In Deutschland reagiert der größte Stahlkonzern mit demonstrativer Gelassenheit. Thyssenkrupp sieht sich von den angekündigten US-Strafzöllen direkt nur wenig betroffen. "Wir haben nur ein geringes Engagement in den USA", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Abzuwarten bleibe allerdings, ob es zu möglichen "Kaskadeneffekten" kommen werde.

Diese negativen Folgen für den europäischen Stahlmarkt hatte bereits der Präsident des deutschen Stahlverbandes, ...

