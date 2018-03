Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach drei rückläufigen Tagen mit weiteren Abgaben gestartet. Die Vorgaben sind schwach: So haben die US-Börsen am Vortag erneut klar nachgegeben und an den asiatischen Börsen resultierten ebenfalls durchgehend Verluste. Die Anleger zeigten sich zunehmend risikoscheu, hiess es am Markt. Zu den seit längerem schwelenden Sorgen um steigende Leitzinsen kämen nun Ängste vor einem "Handelskrieg" dazu. Für Unsicherheit sorgen zudem die am Wochenende in Italien anstehenden Wahlen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag mitgeteilt, Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen. Die EU hatte in einer ersten Reaktion umgehend Vergeltungsmassnahmen angekündigt. Derweil versuchte der US-Notenbank-Präsident Jerome Powell die Märkte zu beruhigen: Er sehe keine Anzeichen für eine Überhitzung der US-Wirtschaft, erklärte er im Kongress. Am Schweizer Markt läuft derweil die Berichtssaison weiter, wobei die Ergebnisse des Zementkonzerns LafargeHolcim im Zentrum stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,73% tiefer bei 8'728,93 Punkten. Auf Wochensicht resultiert damit bisher ein Verlust von 2,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,93% auf 1'431,73 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,67% auf 10'053,80 Stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...