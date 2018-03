PARIS (Dow Jones)--Die US-amerikanische Food and Drug Administration prüft den Antrag auf Zulassung des biologischen Wirkstoffs Dupilumab für die mögliche Behandlung von moderatem bis schwerem Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Dies teilten der französische Pharmakonzern Sanofi SA und das US-Biotechnologieunternehmen Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit, die den Wirkstoff gemeinsam entwickeln.

Eine Entscheidung ist bis zum 20. Oktober zu erwarten.

Dupilumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper, der zwei bestimmte Schlüsselproteine hemmt, Interleukin-4 und -13, welche zu Entzündungsreaktionen bei moderatem bis schwerem Asthma beitragen.

Sanofi und Regeneron entwickeln Dupilumab, das unter dem Handelsnamen Dupixent vertrieben wird, gemeinsam für die mögliche Behandlung verschiedener Krankheitsbilder, die mit Entzündungen einhergehen.

Im März 2017 wurde Dupilumab von der FDA in den USA in bestimmten Fällen für die Behandlung Erwachsener mit moderaten bis schweren Entzündungen der Haut zugelassen. Dupilumab ist auch für die Behandlung von schwerer atopischer Dermatitis in mehreren Ländern zugelassen, unter anderem in der EU, Kanada und Japan.

Die mögliche Verwendung von Dupilumab bei Asthma wird aktuell klinisch untersucht; bisher hat nach Angaben der Unternehmen keine Regulierungsbehörde die Sicherheit und Wirksamkeit für diesen Verwendungszweck vollständig bewertet.

