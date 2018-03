Hamburg (ots) -



Sharon Salzberg ist eine der bedeutendsten Meditationslehrerinnen der Welt. Vier Jahre lebte sie in Indien und lernte bei verschiedenen Meistern zu meditieren. Bis heute ist ihr Institut "Insight Meditation Society" in Massachusetts das angesehenste und älteste Meditationszentrum im Westen. Außerdem ist Salzberg eine gefragte Rednerin und erfolgreiche Buchautorin. In Happinez (EVT 01.03.) erzählt sie ihre ganz persönliche Geschichte und erklärt, wie man mit Hilfe der Liebende-Güte-Meditation lernen kann, sich selbst zu lieben.



Die Lebensgeschichte von Sharon Salzberg beginnt tragisch: "Ich fühlte mich vom Leben vergessen: Mein Vater verschwand, als ich vier war. Meine Mutter verstarb, als ich neun war." Trotzdem schaffte sie es, die in jedem von uns schlummernde Liebe zu wecken: durch die Liebende-Güte-Meditation. "Setzen Sie sich bequem hin. Suchen Sie sich drei oder vier Sätze aus, die am besten Ihre tiefsten Wünsche ausdrücken. Also nicht: ,Möge ich nachher einen guten Parkplatz finden.' Sondern: ,Möge ich in Sicherheit sein! Möge ich glücklich sein! Möge ich gesund sein! Möge ich sorglos leben.' Beginnen Sie nun, die Sätze im Stillen zu wiederholen. Zuerst senden Sie diese an sich selbst, dann schicken Sie die gleichen Sätze an Andere", erklärt Salzberg die Praxis, die sie Menschen auf der ganzen Welt lehrt. "So fand ich meine neue Mitte", berichtet sie. "Sie besteht darin, meine Emotionen weder zu verleugnen, noch mich von ihnen überwältigen zu lassen."



Auf die Frage, ob sie durch die Liebende-Güte-Meditation ihrem Traumprinzen begegnet sei, antwortet Salzberg: "Eher einer Prinzessin: mir. Wahre Liebe beginnt damit, uns selbst Mitgefühl entgegenzubringen."



