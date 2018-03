Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach drei rückläufigen Tagen mit weiteren Abgaben gestartet. Die Vorgaben sind schwach: So haben die US-Börsen am Vortag erneut klar nachgegeben und an den asiatischen Börsen resultierten ebenfalls durchgehend Verluste. Die Anleger zeigten sich zunehmend risikoscheu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...