BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat mit Unverständnis auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle für Stahl und Aluminium reagiert. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass europäische oder gar deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten", erklärte die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin. "Jemand, der so viel von fairem Handel spricht, wie Präsident Trump, sollte nicht zu solch unfairen Mitteln greifen."

Zypries sagte, die flächendeckende Verhängung der Zölle würde "Verwerfungen im Welthandel" auslösen. "Sollte Trump seinen Worten Taten folgen lassen, wird Europa entsprechend antworten." Die EU hatte bereits am Vorabend Gegenmaßnahmen angekündigt./hrz/DP/zb

