BVB-Chef Hans-Joachim Watzke will weder Oligarchen noch Scheichs als Geldgeber des Bundesligisten, warnt vor steigenden Ticketpreisen, wenn Investoren die Mehrheit bei Klubs haben und macht eine ganz eigene Rechnung auf.

WirtschaftsWoche: Herr Watzke, Sie sagten kürzlich im Zusammenhang mit der Diskussion über die 50+1-Regel: Wir wollen keine Oligarchen bei der Borussia - warum eigentlich nicht?Hans-Joachim Watzke: Das kann ich Ihnen sagen: Weil das Konsens bei Borussia Dortmund ist, das merkst du auf jeder Mitgliederversammlung und an allen Ecken und Enden in diesem Klub. Wenn ein Oligarch oder ein ähnlicher Investor die Stimmenmehrheit an unserer Geschäftsführungs-GmbH erreichen wollte, bräuchte er dafür erst einmal eine Mehrheit in der Mitgliederversammlung. Und die wird er definitiv nicht bekommen, dazu kenne ich unsere Mitglieder gut genug. Das wollen die nicht. Wir sind der Meinung, dass Fußball ein Kulturgut ist, das wollen wir idealerweise in unseren Händen behalten.

Dennoch - das Thema betrifft nicht nur den BVB, sondern alle 36 Bundesligaklubs. Sprechen Sie sich generell gegen eine Änderung bei 50+1 aus? Soll die Haltung der Borussia auch für den Rest der Liga gelten?Das muss am Ende jeder Verein selbst entscheiden. Allerdings muss man eins sehen - wir als Liga haben uns gewisse Statuten gegeben. Und mich stört an der ganzen Diskussion, dass interessierte Kreise so tun, als ob die 50+1-Regel altmodisch wäre. Das ist natürlich totaler Unfug. In vielen Punkten funktioniert 50+1 super. Schauen Sie sich Real Madrid und den FC Barcelona an - die erfolgreichsten Vereine der Welt sind beide noch echte Vereine, die ihren Mitgliedern gehören. Auch Bayern München lebt gut mit der 50+1-Regel. Und wir sind trotz 50+1 an die Börse gegangen. Es gibt also auch schon innerhalb der Regelung Möglichkeiten, sich mit frischem Kapital zu versorgen. Dieses Modell kann also sehr wohl sehr erfolgreich sein.

Aber braucht es nicht heute immer mehr Geld und größere Summen, um im Fußballzirkus mitspielen zu wollen?Ja, das ist schon richtig, und die Beispiele Manchester City und Paris St. Germain führen ja vor, dass man unter Zuführung massiver Mittel zumindest national sehr erfolgreich sein kann. Ob das am Ende auch international gilt, müssen auch die aber erst noch beweisen. Noch mal: Geld allein oder auch das Engagement eines Investors allein garantiert keinen Erfolg. Dazu braucht es mehr.

Die Liga jammert über die langweilige Saison, Bayern München ist mal wieder weit enteilt und auch beim Umsatz tun sich Welten auf. Müssten nicht mehr Klubs finanziell den Rückstand zu den Bayern verkleinern, um die Liga wieder spannender zu machen?Es glaubt doch kein Mensch daran, dass eine Aufhebung von 50+1 daran etwas ändern würde. Wenn überhaupt ein Investor in Deutschland investieren will, wird er doch als erstes in München anklopfen, und dann bei uns. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel Investoren wie aktuell den chinesischen Besitzer eines prominenten Klubs aus dem südlichen Europa offenbar Liquiditätsprobleme plagen, dann rückt dies das Thema Investoren schon mal in ein anderes Licht. Da sollte man also schon sehr genau hinschauen, in wessen Hände man sich begibt.

Aber ...

