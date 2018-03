Die Steinhoff-Aktie fällt nach dem massiven Kursverlust von gestern (12,9%) auch heute deutlich in den Keller und ist (wieder einmal) klares Schlusslicht im MDax. Der angeschlagene Möbelhandels-Konzern konnte am Mittwoch in Amsterdam nur wenig Licht in die Wirrungen des Bilanzskandals bringen. Dabei gibt es im Aufsichtsrat des Ikea-Rivalen nun gleich eine Reihe von Wechseln....

