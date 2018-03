IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources und EHR Resources geben den Beginn der nächsten Explorationsphase im La Victoria Gold Projekt in Peru bekannt

Toronto, Kanada, 1. März 2018 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (Eloro oder die Corporation) freut sich bekannt zu geben, den Beginn der nächsten Explorationsstufe einschließlich Explorationsbohrungen auf dem La Victoria Besitz ("La Victoria") im nordzentralen Mineralgürtel von Peru. EHR Resources Limited ("EHR"), die derzeit über ihre peruanische Tochtergesellschaft einen Anteil am La Victoria Projektes von 10% hält und bis auf 25% aufstocken kann, hat Eloro mitgeteilt, dass sie mit dem unten beschriebenen Stufe 2-Earn-in-Prozess fortfährt. Eloros peruanische Tochtergesellschaft besitzt derzeit 90% an La Victoria Projekt.

Um die erforderliche Budgetplanung - der mittel- bis mittelfristigen Explorationsbohrungen mit dem Status verschiedener Genehmigungsauflagen besser konfigurieren zu können, haben Eloro und EHR sich einvernehmlich darauf geeinigt, die Stufe 2 der Earn-in-Phase in zwei Bestandseile zu unterteilen, nämlich in Phase 2A und 2B. EHR wird nach Abschluss der Stufe 2B seine Beteiligung an La Victoria um weitere 15% erhöhen, indem zusätzliche $ 3 Millionen für die Exploration des Projekts aufgewendet wurden, vorbehaltlich einer möglichen Anpassung die im nächsten Absatz beschrieben wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat EHR zugestimmt eine weitere 8%ige Beteiligung in Stufe 2A zu erwerben, indem EHR die anfallende Explorationskosten in Höhe von $ 1,6 Mio. am oder bis zum 30. Juni 2018 übernimmt, vorbehaltlich einer Verlängerung der Termine falls sich die Modifizierungsgenehmigungen verzögern sollten. Nach Abschluss der Stufe 2A hat EHR zehn Werktage Zeit Eloro mitzuteilen ob die beabsichtigte Stufe 2B Earn-in-Phase festgelegte Option ausgeübt wird. Durch Aufwendung von zusätzlichen $ 1,4 Mio. am oder vor dem 31. Dezember 2018 würde EHR weitere 7% am La Victoria Projekt erhalten, vorbehaltlich einer Verlängerung der Termine wenn sich die Änderungsgenehmigungen verzögern sollten.

Nach Schließung der Phase 2A oder der Phase 2B Earn-in-Phase wird zwischen Eloro und EHR ein Joint Venture auf der Grundlage ihrer jeweiligen Beteiligungen in La Victoria, zu den für ein Joint Venture üblichen Bedingungen, gebildet. Eloro wird als Betreiber tätig sein.

PDAC -TORONTO: Eloro presentiert sich der Öffentlichkeit vom 4. bis 7. März 2018 am Stand Nr. 2326 der PDAC International Convention, Messe & Investorenbörse in den Ausstellungshallen F & G des South Building, Metro Toronto Convention Center, Toronto, Kanada.

Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Nord- und West-Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru. Das La Victoria Projekt hat eine Fläche von 89,3 Quadratkilometern und befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren großen bereits rentabel produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zum Grundstück. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.

Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.

