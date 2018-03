Die Investmentbank Goldman Sachs will künftig wohl auch auf dem deutschen Markt Privatkunden für sich gewinnen. Das berichtet die FAZ in einer aktuellen Meldung. Demnach soll die Verbraucherkredit-Plattform Marcus, die 2016 erfolgreich in den USA startete, noch in diesem Jahr ihren Weg nach Europa finden. Mit der Sparte richtet sich Goldman Sachs in erster Linie an Kunden, die Kreditkartenschulden refinanzieren möchten.

Bis Ende 2017 wurden schon mehr als 2,3 Milliarden Dollar an Krediten ... (Robert Sasse)

