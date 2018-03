Airbus will künftig mehr Flugzeuge als je zuvor herstellen. Vor allem vom Verkaufsschlager A320neo sollen möglichst viele Flugzeuge in möglichst kurzer Zeit vom Band laufen. Die Produktion soll auf 70 Mittelstreckenjets pro Monat ausgeweitet werden. Die Triebwerkshersteller verpassen diesen Plänen jetzt aber einen Dämpfer. Der Chef des französischen Safran-Konzerns sagte am Dienstag in Paris, es wäre verrückt, das jetzt zu tun, da die Produktion gerade erst noch hochgefahren werde.

Er ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...