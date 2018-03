Es ist noch gar nicht lange her, da behauptete JP Morgan Chase-CEO James Dimon, dass Bitcoin ein Betrug sei. Später ruderte er etwas zurück, war sich jedoch sicher, dass keine Regierung der Welt die Kryptowährungen zu einem nennenswerten Faktor in der Finanzwelt werden lassen würde. Ganz andere Töne schlägt das Unternehmen jetzt aber in seinem Jahresbericht an. Dort ist man sich der Bedrohung durch Bitcoin für die Finanzmärkte sehr wohl bewusst und erwähnt auch gleich Maßnahmen, mit denen dieser ... (Robert Sasse)

