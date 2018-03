Erst vor Kurzem mehrten sich positive Stimmen zur Aktie von Hugo Boss. Dieser Trens setzt sich jetzt fort. So erhöht die Baader Bank das Kursziel von 75 auf 82 Euro und belässt die Einstufung auf "Buy". Analyst Volker Bosse schreibt dazu in einer Studie, dass es ermutigende Signale gebe, die auf eine Verbesserung der operativen Entwicklung hindeuten würden. Das deute das starke Umsatzwachstum um vierten Quartal an.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die gute Stimmung auch bei den Anlegern ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...