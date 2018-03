Liebe Leser,

die Tesla-Aktie spaltet die Gemüter, die der Anleger ebenso wie die der Analysten. Als Folge der am 7. Februar veröffentlichten Geschäftszahlen gab die Aktie deutlich nach und am Folgetag senkte Goldman Sachs sein Kursziel von 215 auf 205 US-Dollar und stufte die Aktie weiterhin mit "Verkaufen' ein, während die Berenberg Bank ihr Kursziel von 455 auf 470 US-Dollar erhöhte und an ihrer Kaufempfehlung festhielt. Man mag es kaum glauben, dass beide Banken die gleiche Aktie meinen ... (Dr. Bernd Heim)

