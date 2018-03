China stellt seinen größten privaten Ölkonzern unter staatliche Kontrolle. Der Firmengründer sitzt wegen riskanter Geschäfte in Haft.

Chinas größter privater Ölkonzern befindet sich offenbar unter Staatskontrolle. Die Geschäfte von CEFC China Energy werden seit letzter Woche von der staatlichen Shanghai Guosheng Group geleitet, wie die Zeitung "South China Morning Post" unter Berufung auf Insider berichtet.

CEFC hatte im September 2017 für Aufsehen gesorgt, als es sich für 9,1 Milliarden Dollar beim russischen Ölkonzern Rosneft eingekauft hatte. Nun wird befürchtet, dass der Deal noch platzt.

Am Donnerstag berichtete das chinesische Wirtschaftsmagazin "Caixin" in einem Satz, dass CEFC-Geschäftsführer Ye Jianming wegen "wirtschaftlicher Probleme" in Gewahrsam genommen ...

