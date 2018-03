In der vergangenen Woche sah es danach aus, als könnte die Aktie von E.ON sich erholen und eine Trendwende aufs Parkett legen. Doch die Zugewinne zum Wochenende verpuffen bis zum Donnerstag schon wieder. Startete E.ON noch mit einem Kurs von 8,68 Euro in die Woche, bleiben davon aktuell nur noch 8,27 Euro übrig. Damit könnte der jetzt schon seit November anhaltende Abwärtstrend sich weiter fortsetzen, was viele Anleger verständlicherweise nervös macht.

