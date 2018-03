Unterföhring (ots) - Top gestylt zum Marktführer - Mit sehr guten 21,0 Prozent Marktanteil (14-49 J.) glänzte "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstagabend auf ProSieben. Das ist der beste Wert seit fünf Jahren für GNTM. ProSieben gewinnt so die Prime Time und wird mit 12,6 Prozent Marktanteil (14-49 J.) zum Marktführer am Donnerstag.



Das Magazin red. überzeugt mit 13,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.).



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 02.03.2018 (vorläufig gewichtet: 01.03.2018)



