FRANKFURT (dpa-AFX) - Fortschritte beim Schuldenabbau verbessern die Geschäftsperspektiven des Versorgers Eon laut Einschätzung des Bankhauses Metzler deutlich. Die Experten strichen in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Verkaufsempfehlung und stuften die Aktien des Versorgers auf "Kaufen" hoch. Sie rechnen also auf Sicht von zwölf Monaten mit Kursgewinnen.

Dank der Fortschritte bei der Neuordnung der Bilanz könne der Dax -Konzern wieder in Wachstum investieren, dabei vielleicht sogar in Übernahmen, erklärten die Analysten. Zudem könnte eine ansprechende Dividende an die Aktionäre fließen.

Kurzfristig betrachtet, dürfte das günstige Wetter im Schlussquartal 2018 mit starkem Wind dem Geschäft Eons mit Erneuerbaren Energien geholfen haben. Mittelfristig sollten dann höhere Strompreise dem Geschäft mit Atomstrom Rückenwind verleihen, bevor die Kernkraftwerke Anfang 2021/22 abgeschaltet würden.

Die Eon-Aktien waren zuletzt im Zuge des schwächeren Gesamtmarktes sowie Befürchtungen eines schneller als gedachten Zinsanstiegs rund um den Globus unter Druck geraten. So gelten Versorger als klassische Dividendenwerte, die bei zu stark steigenden Zinsen im Vergleich zu Anlagealternativen an Attraktivität einbüßten können. Seit dem Mehrjahreshoch im November haben die Eon-Papiere rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Aktuell kosten sie etwas mehr als 8 Euro./mis/nas/fba

