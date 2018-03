Die Marihuana-Industrie wächst in einem absolut unglaublichen Tempo. ArcView, ein führendes Cannabisforschungsunternehmen, hat prognostiziert, dass der Umsatz in Nordamerika bis 2021 fast 22 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Zwischen 2016 und 2021 sprechen wir von einer jährlichen Wachstumsrate von 26 %! Jede Branche, die im Durchschnitt um 26 % wachsen kann und es vermutlich in die Gewinnzone schafft, wird zwangsläufig die Investoren anziehen. Daher ist es nicht überraschend, dass sich im vergangenen Jahr die Mehrheit der größten Marihuana-Aktien nach Marktkapitalisierung verdoppelt oder verdreifacht hat.

Überlegst du, in Marihuana zu investieren? Schau nach Norden

Natürlich kann die Cannabisindustrie ein freundlicher oder unfreundlicher Ort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...