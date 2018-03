Düsseldorf - thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hat heute in Ungarn ein weiteres Zulieferwerk für die Automobilindustrie eröffnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im 70 Kilometer östlich von Budapest gelegenen Jászfényszaru ist in den vergangenen Monaten ein neuer Produktionsstandort für Fahrwerks- und Antriebskomponenten entstanden.

Den vollständigen Artikel lesen ...