Bern (ots) -



Die Schweizer Automobil-Branche kann mit einem guten Gefühl zur

«Geneva International Motor Show» fahren, die in der kommenden Woche

beginnt. Kurz vor dem Genfer Automobil-Salon steht für den

Personenwagen-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein

kumuliert ein Zuwachs von vier Prozent zu Buche. Nach dem

hervorragenden Jahresauftakt im Januar konnte der Februar knapp nicht

an sein Vorjahresniveau heranreichen und schloss mit 22'292

Immatrikulationen 2,3 Prozent im Minus. In den ersten zwei Monaten

des Jahres sind damit 43'963 neue Personenwagen auf die Strassen

gekommen.



Kurz vor der 88. Ausgabe des Automobil-Salons in Genf ziehen die

Schweizer Automobil-Importeure und ihre offiziellen Markenhändler ein

positives Zwischenfazit - denn unter dem Strich steht eine schwarze

Zahl. Das Plus von 1'703 Neuimmatrikulationen im Vergleich zu 2017

nach den ersten beiden Monaten des Jahres gibt ihnen dabei Rückenwind

für eine der wichtigsten Automessen Europas. Die GIMS, so die

Abkürzung des offiziellen Salon-Namens «Geneva International Motor

Show», findet vom 8. bis 18. März 2018 in den Hallen der Palexpo

statt. Sie bildet traditionell den Auftakt des Auto-Frühlings, nicht

nur in der Schweiz, sondern in weiten Teilen des alten Kontinents.



Angesichts der Bekanntgabe des ambitionierten «10/20»-Ziels von

auto-schweiz vor zwei Wochen sind die Zuwächse bei den

Alternativ-Antrieben besonders erfreulich. Im Jahr 2020 will die

Vereinigung Schweizer Automobil Importeure hier einen zweistelligen

Marktanteil erreichen, wobei allein 10 Prozent auf Elektroautos und

Plug-in-Hybride entfallen sollen. Der bisherige Jahresverlauf zeigt

dabei eindeutig in die richtige Richtung. Im Februar wurden fast

doppelt so viele Elektro- und Gasautos verkauft wie ein Jahr zuvor.

Gemeinsam legten alle Alternativ-Antriebe in den ersten beiden

Monaten im Vorjahresvergleich um 33,8 Prozent zu und kamen auf einen

Marktanteil von 6,0 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt 2017 hatte dieser

Wert noch bei 4,7 Prozent gelegen.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch