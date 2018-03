FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1375 (1450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 1275 (1370) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MERLIN ENTERT. TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 360 (320) PENCE - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 330 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1500 (1150) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1400 (1440) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1355 (1345) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS CARPETRIGHT PRICE TARGET TO 65 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 440 (410) PENCE - EXANE BNP RAISES DRAX GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 400 PENCE - FTSE-INDIKATION -0.63% TO 7131 (CLOSE: 7175.64) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 3750 (3800) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1775) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 646 (648) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4600 (6000) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1455 (1470) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 799,7 (792,3) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 1000 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS BBA AVIATION TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 345 (335) PENCE - INVESTEC CUTS WPP TO 'SELL' ('HOLD') - JPM CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN PRICE TARGET TO 1350 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 900 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1620 (1747) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 390 (372) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 745 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 634 (664) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS WPP PRICE TARGET TO 1750 (1815) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 775 (650) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES PROVIDENT FINANCIAL WITH 'BUY' - TARGET 1306 PENCE - PEEL HUNT RAISES AMERISUR RESOURCES TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 19 (20) PENCE - PEEL HUNT RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'BUY' ('HOLD') - PT 340 (370) PENCE



