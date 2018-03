BMW stellt dieser Tage seine komplett umgestaltete zentrale Markenplattform vor. Schon jetzt kann sich davon im Internet jeder selbst ein Bild machen. Künftig setzt das Unternehmen auf Inhalte in höchster Qualität, die von einem eigens dafür geschaffenen Content-Studio produziert werden. Darüber hinaus sollen Datenanalysten in Echtzeit dabei helfen, innerhalb kürzester Zeit Inhalte mit hoher Relevanz und einem starken Interesse in sozialen Medien zu erkennen.

