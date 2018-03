Merck kümmert sich darum, der Nachfrage nach Biopharma auch in Asien gerecht zu werden. Dazu sollen weitere 40 Millionen in den dortigen Markt investiert werden. Nach Unternehmensangaben soll es damit gelingen, innerhalb von zwei Jahren ein tragfähiges Netz zur Herstellung und Distribution aufzubauen. Bereits im November wurden Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro angekündigt, mit denen der Bereich Life Science am Standort Nantong gestärkt werden sollte.

