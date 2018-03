Bei der Führungsetage von Evonik kommt es zu Bewegung. Der ehemalige Wirtschaftsminister und aktueller Aufsichtsratschef beim Unternehmen tritt aus gesundheitlichen Gründen von all seinen Ämtern zurück. Dazu zählt auch seine Rolle als Vorsitzender der RAG-Stiftung. Seine schwere Erkrankung erlaube es ihm nicht länger, seinen Verpflichtungen in den Aufsichtsräten nachzukommen, ließ er in einer kurzen Mitteilung verlauten.

Als Nachfolger an der Spitze der Stiftung wurde der Chef des Kohlekonzerns ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...