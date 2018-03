Sich für den Erhalt von Atomkraftwerken einzusetzen, ist kaum vorstellbar. In Frankreich kämpft ein ganzes Dorf für den Erhalt seines AKWs.

Feinde und Freude des Atomkraftwerks Fessenheim leben nah beieinander. Räumlich trennt sie nur der Rhein. Doch Welten liegen zwischen ihnen, wenn es um ihre Meinung zu diesen ältesten noch laufenden Atomreaktoren Frankreichs geht.

Auf der deutschen Rheinseite fordern Bürgerinitiativen und Politik seit Jahren vehement das Ende der Anlage. Die Argumente der baden-württembergischen Landesregierung: Bei einem schweren Unfall in Fessenheim, das unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze liegt, müsste das rund 20 Kilometer Luftlinie entfernte Freiburg komplett evakuiert werden. Zudem stehe das Atomkraftwerk nicht auf ewig festem Grund - rechtsrheinisch liege die erdbebenstärkste Region Deutschlands. Gegen Erdbeben seien die Reaktoren nur unzureichend gesichert.

Im Elsass dagegen kämpfen Politiker, Gewerkschaften und Anwohner wohl genauso erbittert um die Erhaltung des rund 40 Jahre alten Kraftwerks. Doch jetzt haben sie den Kürzeren gezogen. Politik und Betreiber EDF haben den Betriebsstopp der Anlage für Ende 2018 oder Anfang 2019 angekündigt - und in Fessenheim versteht man die Welt nicht mehr.

"Das Kraftwerk ist so gefährlich nun auch wieder nicht", sagt Philippe Mailly, ein älterer Herr aus dem nahegelegenen Rouffach. Besser gesichert als die Anlage in Tschernobyl mit ihrer Atomkatastrophe im Jahr 1986 sei es allemal. "Wenn es in die Luft fliegt, fliegt es in die Luft. Ich glaube, man sollte daran nicht zu viel denken", sagt er noch, bevor er an schmucken Fachwerkhäusern vorbei zur Post geht.

"Ich kenne Fessenheim nur mit dem Kraftwerk", sagt eine Bäckereiverkäuferin. "Mich hat es noch nie gestört." Und einer Passantin, die auf dem Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...