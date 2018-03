FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Freenet nach vorläufigen Geschäftszahlen zum vierten Quartal von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ergebnisentwicklung und der Ausblick des Mobilfunkanbieters hätten enttäuscht, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Friebel reduzierte seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht./la/mis

Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN DE000A0Z2ZZ5

AXC0124 2018-03-02/11:19