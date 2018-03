Zürich - Anlässlich des Mobile World Kongresses 2018 haben Swisscom und Huawei bekanntgegeben, dass sie ein «Memorandum of Understanding (MoU)» für die gemeinsame Umsetzung eines NetCity-Projekts unterzeichnet haben. Das Projekt zielt auf den Aufbau einer erstklassigen, hochzuverlässigen und zukunftsgerichteten Festnetzinfrastruktur, damit die Kunden in der Schweiz mit innovativen Produkten und Dienstleistungen versorgt werden können.

NetCity, ein von Huawei zusammen mit führenden internationalen Carriern entwickeltes Konzept für die «Stadt der Zukunft», soll die Menschen näher an das Ziel einer vollvernetzten und smarten cloud-basierten und intelligenten Breitband-Netzwerkarchitektur bringen.

Die gemeinsame Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen, ihre führende Rolle in Technologie, Wirtschaft und gesellschaftlicher Verantwortung auszubauen. Swisscom und Huawei werden in diesem Projekt Hand in Hand neue Lösungsansätze für das Festnetz erforschen, innovative Technologien für einen «Zero-Touch»-Betrieb von Telekommunikations- und Rechenzentrumsnetzwerken ...

