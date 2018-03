Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts014/02.03.2018/10:55) - Mit der Kontaktmanagement-Lösung swync bringt die Linzer Synca GmbH das Konzept des Adressbuchs ins 21. Jahrhundert und sorgt damit für aktuelle Kundendaten am Smartphone. Nun geht das Team rund um Geschäftsführer Benedikt Aichinger einen Schritt weiter und bietet mit swync.us diesen Service auch Unternehmen und Organisationen an. Ein kostenloses Modul unterstützt Firmen dabei, ein "Verarbeitungsverzeichnis" sowie eine "Datenschutzinformation" zu erstellen. Damit ist die Verwaltung von Kontakten im Sinne der Ende Mai in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung möglich. Das Smartphone-Adressbuch, das sich von selbst aktualisiert Mit swync haben die drei Gründer Benedikt Aichinger, Wolfgang Gumpelmaier-Mach und Harald Weinberger im Frühjahr 2016 ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Mit ihrer App wollen sie das Adressbuch am Smartphone ins 21. Jahrhundert bringen. Dabei drehen sie das Prinzip des Kontaktmanagements um, denn jeder Nutzer kümmert sich nur mehr um die Verwaltung der eigenen Kontaktdaten. Sobald sich etwas ändert, werden die Telefonbücher von verbundenen Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen automatisch aktualisiert. Alte Telefonnummern oder Postadressen gehören somit der Vergangenheit an. Zudem hat jeder Nutzer jederzeit die Kontrolle darüber, wer welche Kontaktdaten von ihm hat. Aktuelle und saubere Daten - wenn der Kunde es will Gerade für Unternehmen sind aktuelle Kontaktdaten ein wesentlicher Faktor in der Wertschöpfungskette, daher stellen die drei Gründer ihre Software auch Firmen und Organisationen zur Verfügung. Über ein Webinterface können Unternehmen ihre Kundendaten mit swync abgleichen und erhalten somit aktuelle Adressen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zurück. Dabei haben die Kunden über die swync-App jederzeit darauf Einfluss, ob und welche Daten sie dem jeweiligen Unternehmen teilen. Firmen können dieses Service ab sofort nutzen, Voraussetzung ist eine Anmeldung auf: http://www.swync.us Datenschutz-konforme Kontaktverwaltung mit swync Gemeinsam mit dem Datenschutzexperten Dr. Michael Pachinger hat das Start-up im Zuge der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz DSGVO) ein weiteres Angebot für Firmen entwickelt: Unternehmen haben via www.swync.us die Möglichkeit anhand eines Datenschutzfragenkatalogs ein sogenanntes "Verarbeitungsverzeichnis" zu erstellen. Zusätzlich erhalten sie eine "Datenschutzinformation", die sie auf der eigenen Webseite veröffentlichen können. swync-Geschäftsführer Aichinger: "Ab 25. Mai 2018 müssen Unternehmen ihren Kunden volle Transparenz im Umgang mit personenbezogenen Daten gewähren. Mit swync ist nicht nur das möglich, sondern Firmen erfüllen damit zwei zentrale Anforderungen der DSGVO und zeigen, dass sie die gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes ernst nehmen." Über das Unternehmen Die Synca GmbH wurde 2016 von Benedikt Aichinger, Wolfgang Gumpelmaier-Mach und Harald Weinberger gegründet. Mit ihrer App für iOS und Android swync haben sie eine Kontaktmanagement-Lösung entwickelt, die das Prinzip des Kontaktmanagements umdreht - von manuell zu Profil-orientiert. User verwalten nur mehr ihr eigenes Kontaktprofil und das Telefonbuch auf dem eigenen Smartphone wird automatisch aktualisiert, wenn sich bei anderen Personen die Kontaktdaten ändern - und umgekehrt. Als Investor der ersten Stunde war BlueValue bereits ab Mitte 2016 mit an Board und Sok-Kheng Taing unterstützte die Gründer aktiv beim Aufbau der B2B-Lösung rund um das Thema DSGVO. Als Teilnehmer im tech2b Midtech Programm erfuhren die Gründer Unterstützung in der Gründungsphase, anschließend im Business2Excellence Programm. Zu den Pilotkunden im B2B-Segment zählen die Kepler Society, der Alumni Club der FH Oberösterreich sowie das Rote Kreuz Oberösterreich. (Ende) Aussender: Synca GmbH Ansprechpartner: Benedikt Aichinger E-Mail: office@swync.me Website: www.swync.me Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180302014

