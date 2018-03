Laut den jüngsten CME Group Daten haben die Investoren ihr Open Interest an den GBP Futures Märkten am Donnerstag um lediglich 675 Kontrakte gegenüber den 203.324 Kontrakten vom Mittwoch gesenkt. Das Volumen fiel in der Zeit um fast 26K Kontrakte, was dem ersten Rückgang nach 3 Zuwächsen entspricht. GBP/USD bearish unter 1,4070 Die positive Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...