Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA nach Zahlen von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten ihn in seiner positiven Einschätzung des Kerngeschäfts bestärkt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch auch Opel-Vauxhall könne in diesem Jahr wieder profitabel wirtschaften. Der französische Autobauer lege Disziplin beim Kapitaleinsatz an den Tag./bek/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN: FR0000121501