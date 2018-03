Ralf Anders: Nordex



Für mich ist die Aktie des Monats Nordex (WKN:A0D655), weil ich auf die Berichtsvorlage am 27. März sehr gespannt bin. Werden die Norddeutschen wohl Abschreibungen auf die hohen Firmenwerte (Goodwill) ihrer spanischen Beteiligung Acciona Windpower vornehmen müssen? Die Auftragsflaute in den ersten Quartalen 2017 deutete darauf hin, aber in den letzten Tagen des Jahres wurden noch einige große Deals abgeschlossen.



Seither herrscht gespannte Ruhe und die Aktie sackte erneut ab. Unter der Annahme, dass eine Wertberichtigung auf seriöse Weise vermieden werden kann und der aktualisierte Ausblick keine negativen Überraschungen bereithält, sehe ich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die Richtung ist ...

