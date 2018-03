Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Seit ihrer Hochstufung der Aktie im Januar 2016 habe die Aktie um rund 80 Prozent zugelegt, was - mit Blick auf die Börsenumsätze - allerdings von nur wenigen bemerkt worden sei, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erwartet, dass sich das ändert, da die Umsatzdynamik sich fortsetzen dürfte und sich zudem von dem Sportartikelhersteller trenne./ck/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN: DE0006969603