Am Stadtrand von Washington wird der britische Populist Nigel Farage gefeiert. Vor allem junge US-Konservative sehen ihn als Idol.

Nigel Farage hat ein Radiointerview hinter sich und muss erstmal eine rauchen. Auf der Terrasse eines Luxushotels, mit Blick auf den Potomac-Fluss, ist er in seinem Element: Er darf reden, zwischendurch an seiner Zigarette ziehen, und weiterreden. "Die Typen in Brüssel sollen ruhig drohen, sie werden schon sehen, was sie davon haben", sagt er. Farage meint damit die europäischen Brexit-Verhandler. Streng genommen ist er selbst ein "Typ aus Brüssel", er sitzt als einfacher Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Früher, als Ex-Chef der nationalkonservativen Ukip-Partei, war er eine Schlüsselfigur für den Abstimmungserfolg des Brexit-Referendums im Sommer 2016. Inzwischen hat er in Europa keine Führungsrolle mehr inne - doch unter Konservativen in den USA gilt er noch immer als Star. "Mr. Brexit", wie er von vielen genannt wird, reist jedes Jahr zum Konservativen-Treffen CPAC ("Conservative Political Action Conference"), das in dieser Woche zu Ende ging. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...