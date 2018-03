Der Schweizer Pharmakonzern blickt optimistisch auf das Jahr 2018 und hat viele Pfeile im Köcher - für jeden Megatrend den passenden. So zum Beispiel die Krebsimmuntherapie Kymriah: Es handelt sich dabei um die erste CAR-T-Zelltherapie gegen akute lymphatische Leukämie (aggressive Blutkrebsform) bei Kindern und jungen Erwachsenen. Derzeit befindet sich die personalisierte Immuntherapie in der klinischen Entwicklung gegen weitere Krebserkrankungen. Und dieser vielversprechende Bereich soll auch in Zukunft einen erheblichen Teil zum Konzernwachstum beitragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...