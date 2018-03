Die Gigawattfabrik des US-Elektroauto-Herstellers in Nevada soll nach Fertigstellung flächenmäßig eines der größten Gebäude der Welt sein. Auf dem Dach ist Platz für etwa 100.000 Solarmodule.Satellitenbilder auf BuildingTesla.com zeigen, dass Tesla womöglich schon im Februar mit dem Bau einer der weltgrößten Photovoltaik-Dachanlagen begonnen hat. Eine Nachfrage von pv magazine zum Baubeginn blieb jedoch zunächst unbeantwortet. Tesla will für die Gigawattfabrik in Nevada nach eigenen Angaben Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 70 Megawatt aufbauen. Die Dachfläche allein scheint trotz seiner gewaltigen ...

