Osnabrück (ots) - Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes fordert alle Bundestagskandidaten auf, bei der heutigen Bundestagsdebatte auf Antrag von Grünen- und Linken-Fraktion für eine Heraufsetzung des Rekrutierungsalters auf 18 Jahre und gegen die Rekrutierung von Kindern zur Bundeswehr zu stimmen. Die SPD hat sich in einem Positionspapier vom Juni 2017 zu diesem sogenannten »Straight 18«-Ziel bekannt und sich zu dessen Umsetzung verpflichtet. Dazu bietet sich heute in der Abstimmung eine gute Gelegenheit.



»Ein Stopp der Rekrutierung von Minderjährigen als Soldaten durch die Bundeswehr ist überfällig«, sagte Ralf Willinger, Kinderrechtsexperte von terre des hommes. »Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat dies wiederholt gefordert, ebenso die Kinderkommission des Bundestages, die Gewerkschaft GEW und Schüler-, Lehrer- und Elternvertretungen. Statt diese Empfehlungen umzusetzen, baut die Bundeswehr ihre Werbemaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen aus. Folglich sind die Rekrutierungszahlen bei unter 18jährigen 2017 auf den neuen Höchstwert von 2128 Soldaten gestiegen, darunter 448 junge Frauen. Das ist gegenüber 2011, als 689 Minderjährige rekrutiert wurden, ein Anstieg um mehr als das Dreifache«. Dabei wird der gesetzlich festgelegte Kinder- und Jugendschutz missachtet, der in der Bundeswehr nicht gilt. Die minderjährigen Rekruten erhalten dieselbe militärische Ausbildung wie Erwachsene und werden mit diesen zusammen untergebracht. Von schweren Rechtsverletzungen wie sexuellem Missbrauch und sadistischen Aufnahmeritualen sind auch Minderjährige betroffen.



In 44 Ländern weltweit werden nach wie vor Minderjährige in staatliche Armeen aufgenommen, darunter acht NATO- oder EU-Staaten. 153 Staaten hingegen rekrutieren entweder nur volljährige Soldaten oder haben gar ihre Armeen abgeschafft. Deutschland hinkt folglich dem internationalen »Straight 18«-Standard hinterher. Viele bewaffnete Gruppen und Armeen, die Kindersoldaten einsetzen, rechtfertigen ihre Praxis damit, dass Länder wie die USA, Großbritannien und Deutschland ebenfalls minderjährige Soldaten einstellen.



