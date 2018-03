Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Akquisitionen und Fusionen sowie Kostensenkungen hätten 30 Jahre lang das Geschehen beim Bierbrauer dominiert, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun aber gehe es zunehmend um eine Steigerung des Umsatzes, für die eine Erholung der Nachfrage in den Schwellenländern sorgen dürfte./bek/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2018-03-02/11:37

ISIN: BE0974293251