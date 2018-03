Amazon ist weiterhin um keinerlei Innovation verlegen und hat jüngst einen Hersteller von intelligenten Türklingeln übernommen. Mit dessen Systemen könnte Amazon zukünftig in der Lage sein, Pakete direkt in die Wohnung von Kunden zu liefern. Das ist selbst dann möglich, wenn niemand zu Hause ist. Die Klingeln sind dafür an das Internet angeschlossen und verfügen über eine Kamera.

Klingelt der Postbote, erhält der Nutzer eine Nachricht auf seinem Handy und kann per Knopfdruck die Tür öffnen ... (Robert Sasse)

