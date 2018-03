Der Kursverfall bei Lithium-Aktien setzt sich weiter fort. Dem kann sich auch Orocobre nicht entziehen. Dabei gab es in den letzten Tagen keine nennenswerten Meldungen rund um das Unternehmen. Wahrscheinlich ist deshalb, dass vor allem eine Einschätzung des Analysten Vincent Andrews von Morgan Stanley für miese Stimmung gesorgt hat. Nach seiner Einschätzung könne die Produktion in Argentinien und Australien bis 2025 auf bis zu 500.000 Tonnen anwachsen, was mehr als dem doppelten der heutigen ... (Robert Sasse)

