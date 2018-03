In Deutschland gelten deutlich strengere Datenschutzgesetze als etwa in den USA. Davon kann der US-Konzern Facebook ein Lied singen. Es ist einer der Gründe, warum die Gesichtserkennung auf dem Portal bisher nicht ihren Weg in hiesige Gefilde fand. Das ändert sich ab sofort jedoch. Die Funktion ist jetzt in Europa und damit auch in Deutschland verfügbar. Jeder Nutzer muss der Verwendung jedoch im Voraus selbst zustimmen und die Funktion manuell aktivieren.

